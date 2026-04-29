Colloque : des femmes dans la ville, Paris au temps de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris
Colloque : des femmes dans la ville, Paris au temps de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris mercredi 3 juin 2026.
Programme définitif à venir
Ouverture par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet ‑ Histoire de Paris
Introduction et présentation de l’exposition par Nathalie Freidel, Anne‑Laure Sol et David Simonneau
Mercredi 3 juin : les Parisiennes dans la ville
10h-12h
14h-16h30
Jeudi 4 juin : pouvoirs et savoirs des femmes dans la ville
10h-12h40
14h30-16h15
L’exposition Madame de Sévigné – Lettre parisiennes à voir jusqu’au 23 août au musée Carnavalet – Histoire de Paris
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris et
le Comité d’histoire de la Ville de Paris organisent
deux journées de conférences dans le cadre
de l’exposition célébrant le 400e anniversaire
de Madame de Sévigné (1626-1696).
Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris
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