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Colloque : des femmes dans la ville, Paris au temps de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Colloque : des femmes dans la ville, Paris au temps de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Colloque : des femmes dans la ville, Paris au temps de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Orangerie du Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Adresse : 14 rue Payenne

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Programme définitif à venir

Ouverture par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet ‑ Histoire de Paris

Introduction et présentation de l’exposition par Nathalie Freidel, Anne‑Laure Sol et David Simonneau

Mercredi 3 juin : les Parisiennes dans la ville

10h-12h

14h-16h30

Jeudi 4 juin : pouvoirs et savoirs des femmes dans la ville

10h-12h40

14h30-16h15

L’exposition Madame de Sévigné – Lettre parisiennes à voir jusqu’au 23 août au musée Carnavalet – Histoire de Paris

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris et
le Comité d’histoire de la Ville de Paris organisent
deux journées de conférences dans le cadre
de l’exposition célébrant le 400e anniversaire
de Madame de Sévigné (1626-1696).
Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne  75003 Paris
https://www.carnavalet.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire


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