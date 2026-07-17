Colloque international, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Colloque international 5 et 6 novembre Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur réservation (information à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T09:00:00+01:00 – 2026-11-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:00:00+01:00

Organisé en partenariat avec l’Université de Bordeaux Montaigne et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, ce colloque international, consacré à la question du grand décor, explore la dynamique paradoxale de la tradition, entre résistance au modernisme et évolutions.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/colloque-international

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/colloque-international »}]

Bordeaux, Paris, Rome, New York… La tradition réaffirmée du grand décor durant l’entre-deux-guerres.

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