Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier

Colloque International Vinid’Occ 8 – 10 décembre Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T18:00:00+01:00

Colloque scientifique International Vinid’Occ

Dates : Du 8 au 10 décembre 2026

Lieu : Corum de Montpellier

Programme et plus d’informations à venir.

Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Corum, Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie

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