Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier
Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier mardi 8 décembre 2026.
Colloque International Vinid’Occ 8 – 10 décembre Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T18:00:00+01:00
Colloque scientifique International Vinid’Occ
Dates : Du 8 au 10 décembre 2026
Lieu : Corum de Montpellier
Programme et plus d’informations à venir.
Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Corum, Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie
Défis clés Occitanie
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