Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier

Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier

Colloque International Vinid’Occ, Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34), Montpellier mardi 8 décembre 2026.

Lieu : Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34)

Adresse : Corum, Montpellier

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : mardi 8 décembre 2026

Fin : jeudi 10 décembre 2026

Colloque International Vinid’Occ 8 – 10 décembre Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T18:00:00+01:00

Colloque scientifique International Vinid’Occ
Dates : Du 8 au 10 décembre 2026
Lieu : Corum de Montpellier
Programme et plus d’informations à venir.

Corum, Place Charles de Gaulle, Montpellier (34) Corum, Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie
Défis clés Occitanie

À voir aussi à Montpellier (Hérault)