Colloque La lithographie, une industrie artistique ? Guebwiller
vendredi 20 novembre 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Colloque La lithographie, une industrie artistique ?
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 10:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-20
Un colloque consacré à la lithographie, entre conférences et visites d’exposition, en partenariat avec le CRESAT, la Bibliothèque municipale de Mulhouse et la BnF.
Ce colloque autour de la lithographie est en collaboration avec le laboratoire de recherche du CRESAT de l’Université de Haute-Alsace, la Bibliothèque municipale de Mulhouse et la Bibliothèque Nationale de France.
Conférences et visites d’exposition.
Vendredi 20 et Samedi 21 novembre 2026 à10h
Gratuit
Sans inscription
Déjeuner traiteur sur inscription et à charge des participants, pris en commun.
Pré-programme bientôt disponible sur www.chateauneuenbourg.fr 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
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English :
A symposium on lithography, featuring lectures and exhibition tours, in partnership with CRESAT, the Mulhouse Municipal Library, and the BnF.
L’événement Colloque La lithographie, une industrie artistique ? Guebwiller a été mis à jour le 2026-09-02 par ComcomGuebwiller
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