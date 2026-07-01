Colloque national DEPHY Arboriculture, INRAE Avignon (84), Avignon
mercredi 2 décembre 2026 · INRAE Avignon (84) · Avignon
Informations pratiques
Colloque national DEPHY Arboriculture 2 et 3 décembre INRAE Avignon (84) Vaucluse
Inscription gratuite et obligatoire via le formulaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T09:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:30:00+01:00
Le réseau DEPHY arboriculture est fier de convier tous les professionnels de la filière au colloque national DEPHY arboriculture des 2 et 3 décembre 2026 à Avignon.
Stratégies phyto : où en sommes-nous après 15 ans de défis ?
Le 2 décembre après-midi sera dédié à des visites de terrains, dans des centres d’expérimentations et chez des producteurs DEPHY, pour les filières pomme-poire, abricot-pêche et cerise.
Un colloque le 3 décembre 2026 à l’INRAe d’Avignon pour vous présenter 15 ans de résultats du réseau DEPHY.
– Comment des arboriculteurs de différentes régions, et sur différentes espèces fruitières, ont progressé sur l’usage des phytos et réduit leur IFT sans pénaliser la rentabilité des parcelles ?
– Présentation des stratégies gagnantes mais aussi des contraintes, des échecs et des conséquences sur l’exploitation.
– Zoom sur la lutte pucerons, les produits de biocontrôle, les filets, les barrières physiques, les outils d’aide à la décision.
INRAE Avignon (84) 228 Route de l’aérodrome 84914 Avignon Cedex 9 Avignon 84916 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIGNhG3wmx55JvWlwjUekfqZURUo2VlZWTjdKRVBZRlJESjBaQkQ5QkVPWi4u »}]
Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2026 à Avignon
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