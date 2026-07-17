Colloque scientifique « L’objectif des savants. Photographies et fabrique des sciences modernes (XIXe – XXe siècle) », Académie François Bourdon, Le Creusot

Informations pratiques

Colloque scientifique « L’objectif des savants. Photographies et fabrique des sciences modernes (XIXe – XXe siècle) » 14 et 15 octobre Académie François Bourdon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T08:30:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T16:30:00+02:00

Dès les débuts de la photographie, celle-ci a suscité un vif intérêt dans les milieux scientifiques. De nombreuses études ont été consacrées aux tentatives précoces effectuées par certains savants pour intégrer ce médium à leurs démarches de recherche. Les possibilités offertes par la photographie ont alors été explorées dans une grande variété de domaines (astronomie, médecine, archéologie, physique, sciences naturelles, ethnologie, anthropologie, architecture etc.) et pour une pluralité d’usages (dispositifs expérimentaux, outils documentaires ou de conservation, instruments de communication, d’enseignement ou de valorisation de la recherche). Ainsi, des années 1830 aux années 1960, la photographie a joué un rôle croissant dans la fabrique des sciences modernes, offrant de nouvelles ressources et outils qui seront déclinés largement dans les sciences naturelles, physiques comme sociales.

Le colloque se propose de dresser un panorama des nouvelles perspectives autour des interactions entre photographie et sciences en explorant les enjeux culturels, sociaux, économiques voire institutionnels qui y sont liés. Il s’agit ainsi de mettre en lumière les appropriations, les transformations mais aussi les tensions qui ont accompagné les usages scientifiques de la photographie et évaluer le rôle du nouveau medium photographique dans les transformations scientifiques à partir du XIXe siècle.

Attentif aux nouveaux éclairages offerts par l’histoire culturelle et sociale des sciences et des techniques, ainsi qu’aux approches visuelles, le colloque mettra un accent particulier sur la diversité des sources étudiées, en s’intéressant aux corpus inédits composés de documents visuels, d’archives institutionnelles et d’objets matériels, etc.

Une attention spécifique sera portée à la « jeune recherche », en valorisant les travaux émergents. La pluridisciplinarité sera encouragée, en mobilisant des spécialistes de l’histoire des sciences, de la photographie, de l’histoire de l’art, de la sociologie et des études techniques, etc.

Si la France constitue l’aire géographique privilégiée, le colloque s’ouvre également à d’autres contextes et lieux de production de photographies à vocation scientifique. Par ailleurs, une table ronde de clôture abordera les liens actuels entre les sciences et les nouvelles technologies de production et de visualisation photographique.

Académie François Bourdon 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Cour du Manège Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 https://www.afbourdon.com/ https://www.facebook.com/academie.francois.bourdon/ [{« type »: « email », « value »: « directeur@afbourdon.com »}] L’Académie François Bourdon est une association, située au Creusot.

Elle a pour but la valorisation des patrimoines industriels et la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle :

• elle gère un centre d’archives et le centre d’interprétation “Pavillon de l’Industrie”

• elle développe des actions pédagogiques à travers son service éducatif

• elle organise des conférences et des colloques

• elle réalise des publications et apporte son soutien à la recherche historique. Transports : Gare TGV Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin / Gare TER Le Creusot Ville / Bus Mobigo / Bus Monrézo

Parking : voitures et autocar

Salle de conférence équipée (réunions, projections)

Privatisations

Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Dès les débuts de la photographie, celle-ci a suscité un vif intérêt dans les milieux scientifiques. De nombreuses études ont été consacrées aux tentatives précoces effectuées par certains savants ce…

© Académie François Bourdon – Le Creusot