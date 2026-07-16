Colloque sur la conservation-restauration des photographies, Auditorium Jacqueline Lichtenstein galerie Colbert, Paris

Informations pratiques

Colloque sur la conservation-restauration des photographies 18 et 19 janvier 2027 Auditorium Jacqueline Lichtenstein galerie Colbert Paris

200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-18T09:00:00+01:00 – 2027-01-18T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T09:00:00+01:00 – 2027-01-19T18:00:00+01:00

Les deux journées colloques seront consacrées à l’histoire et à la conservation des matérialités photographiques. Le programme se propose d’opérer une plongée dans l’univers de 200 ans de pratiques photographiques, appuyée sur bientôt 30 années d’enseignement de la conservation-restauration des photographies à l’Inp.

Ces journées offriront un premier bilan des apports de l’Inp à la préservation des photographies sous toutes ses formes que ce soit par la nature des enseignements ou les choix des objets de mémoire dont le travail a reçu l’appui du laboratoire. Il s’agit de mettre en valeur le travail conséquent assuré durant ces 3 décennies via des présentations thématiques d’anciens élèves restaurateurs diplômés de l’Inp ayant proposé des solutions novatrices dans le cadre de leurs études en balayant les grandes périodes techniques de l’histoire de la photographie. Les étudiants de la section photographie – image numérique seront associés à l’organisation de ce colloque et une intervention collective de leur part sera intégrée au programme.

De nombreuses recherches et réflexions sur la discipline sont produites au sein des ateliers de l’Inp. Ce colloque sera une belle occasion de les présenter aux professionnels du patrimoine en charge de la préservation des collections photographiques.

Auditorium Jacqueline Lichtenstein galerie Colbert 2, rue Vivienne Paris 2e Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 44 41 16 44 https://www.inp.fr https://www.linkedin.com/school/3004160/admin/page-posts/published/;https://www.instagram.com/inp.patrimoine/;https://www.facebook.com/Institutnationaldupatrimoineparis/

Les deux journées colloques seront consacrées à l’histoire et à la conservation des matérialités photographiques. Le programme se propose d’opérer une plongée dans l’univers de 200 ans de pratiques à…

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