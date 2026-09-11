COLLOQUE / Un pèlerinage ininterrompu au service de la mission M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Informations pratiques

Afin de célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de Mgr François Pallu (1626-1684), Vicaire Apostolique du Tonkin, co-fondateur de la Société des Missions Etrangères de Paris, une journée d’étude est organisée, elle se propose d’apporter un éclairage historique renouvelé sur la vie et l’œuvre de ce grand missionnaire, ayant partagé sans relâche la construction de cette œuvre avec Mgr Lambert de la Motte, Vicaire Apostolique de Cochinchine et les premiers membres de la Société. Cette journée, sous le haut patronage de Mgr Joseph Vu Van THIEN, archevêque de Hanoï, du père Vincent Sénéchal, Supérieur Général de la Société des Missions Etrangères de Paris, en partenariat avec l’Institut d’Histoire des Missions, présentera les temps forts de la vie de Mgr Pallu, de sa ville natale de Tours à sa mort en Chine, à Moyang, au Fujian.

Journée organisée par les Missions Étrangères de Paris, en partenariat avec l’Institut d’Histoire des Missions

Par P. Landry Védrenne (MEP) : Docteur en histoire des relations internationales, sinologue, chercheur associé à l’Institut de Recherche France-Asie (IRFA), membre du French Taiwan Studies Project (FTS) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris).

Par Catherine Marin : historienne et déléguée scientifique à L’Institut d’Histoire des Missions

Journée d’étude organisée à l’occasion du 400 ème anniversaire de la naissance de Mgr François PALLU (1626 – 1684)

Le samedi 19 septembre 2026

de 09h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T12:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T09:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris



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