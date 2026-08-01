Informations pratiques

Menou

Colméry-Menou Eclipse de soleil

Sortie du hameau des Moutots Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse de soleil avec un télescope équipé d’un filtre homologué A la sortie du hameau des Moutots (direction Saint Malo GPS 47°20’04,96 N 3°15’11,69 E) Animation gratuite

Ne jamais observer le soleil sans une protection adaptée .

Sortie du hameau des Moutots Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté astromoune@orange.fr

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English : Colméry-Menou Eclipse de soleil

L’événement Colméry-Menou Eclipse de soleil Menou a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Clamecy Haut Nivernais