Colocation : les points de vigilance, En ligne, Lille

Informations pratiques

Colocation : les points de vigilance Mardi 17 novembre, 12h00 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00

Colocation : les points de vigilance

Descriptif

Mardi 17 novembre 2026 – 12h-12h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN

Animé par : ADIL

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Webinaire

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