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Colocation : les points de vigilance, En ligne, Lille

mardi 17 novembre 2026 · En ligne · Lille

Colocation : les points de vigilance, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Colocation : les points de vigilance Mardi 17 novembre, 12h00 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00

Colocation : les points de vigilance
Descriptif
Mardi 17 novembre 2026 – 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN
Animé par : ADIL

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Webinaire

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