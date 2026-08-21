Colocation : les points de vigilance, En ligne, Lille
mardi 17 novembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Colocation : les points de vigilance Mardi 17 novembre, 12h00 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-17T12:00:00+01:00 – 2026-11-17T12:30:00+01:00
Colocation : les points de vigilance
Descriptif
Mardi 17 novembre 2026 – 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN
Animé par : ADIL
En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN »}] https://forms.cloud.microsoft/e/EZKuNrqFrN
Webinaire
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