Colonisés, déplacés, exploités Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

A l’occasion de la sortie de son ouvrage Colonisés, déplacés, exploités sur les Travailleurs indochinois envoyés en Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Daum présente le travail qu’il mène depuis vingt ans sur cette page enfouie du passé colonial de la France : l’utilisation forcée de 20 000 paysans vietnamiens dans les usines d’armement de métropole, entre 1939 et 1952.

Collaborateur du Monde diplomatique, Pierre Daum effectue de nombreux reportages à travers le monde, en particulier au Maghreb et en Asie. Spécialiste du passé colonial de la France, il a publié plusieurs ouvrages sur l’Indochine et l’Algérie.

(Ré)découvrez une page sombre de l’histoire coloniale française : les Travailleurs indochinois déplacés et exploités en Dordogne entre 1939 et 1952 !

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

En entrée libre. Réservation conseillée.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

