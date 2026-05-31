COLOR PARTY, Parc Haussmann, Draguignan
COLOR PARTY, Parc Haussmann, Draguignan mardi 28 juillet 2026.
COLOR PARTY Mardi 28 juillet, 19h30 Parc Haussmann Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00
Quand couleur et musique se rencontrent lors d’une soirée et créent le Rendez-vous coloré de l’été !!
Foods-truck sur place.
Ouverture des portes 19h30.
À partir de 21h– Parc Haussmann.
Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Venez vous amuser à la grande Color party !
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