COLOR PARTY, Parc Haussmann, Draguignan

COLOR PARTY Mardi 28 juillet, 19h30 Parc Haussmann Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Quand couleur et musique se rencontrent lors d’une soirée et créent le Rendez-vous coloré de l’été !!

Foods-truck sur place.

Ouverture des portes 19h30.

À partir de 21h– Parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Venez vous amuser à la grande Color party !