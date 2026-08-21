Color Run, Esum, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Color Run Samedi 26 septembre, 13h30 Esum Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T13:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T13:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Le 26 septembre à partir de 13h30, le CISM (Conseil intercommunal en santé mentale du Val de Marque) organise une Color Run dans le cadre de septembre jaune (mois de prévention au risque suicidaire) aux ESUM de Villeneuve d’Ascq.

Un événement festif et engagé pour rappeler une conviction essentielle : la santé mentale nous concerne toutes et tous.

Au programme :

Une Color Run ouverte à toutes et tous :

14h (rendez-vous à 13h30) : Échauffement et départ des « coureurs »

15h (rendez-vous à 14h30) : Échauffement et départ des « marcheurs » (marcheurs, PMR, enfants, etc)

La course est de 3 km, sans chrono.

Un village partenarial pour rencontrer des acteurs engagés

Des espaces d’information et d’échanges autour de la santé mentale

Inscriptions :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/coloruncismseptembrejaune

Zoom sur le CISM

Tout au long de l’année, le Conseil intercommunal en santé mentale (CISM) développe des actions de sensibilisation et accompagne des initiatives locales afin de mieux répondre aux besoins des habitants.

Esum Allée de la Frange 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/coloruncismseptembrejaune »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/coloruncismseptembrejaune »}]

Le 26 septembre à partir de 13h30, le CISM organise une Color Run dans le cadre de septembre jaune (mois de prévention au risque suicidaire) aux ESUM.