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AGENDA · Hénin-Beaumont

Color trail Hénin-Beaumont

samedi 12 septembre 2026 · Hénin-Beaumont

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
1573 rue des frères Leterme
Ville
62110 Hénin-Beaumont
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Hénin-Beaumont

Color trail

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Dans le cadre du week-end sport santé nature de la CAHC
Au programme de cet événement, vous aurez un parcours de 5km avec 5 couleurs de poudre Holi. Il n’y a aucun classement mais l’amusement reste garanti entre ami.   .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the CAHC’s Sports, Health, and Nature Weekend

L’événement Color trail Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin

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