Informations pratiques

Hénin-Beaumont

Trail des îles

Boulevard des Frères Leterme Parc des îles Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de la promotion de son territoire et en partenariat avec le Conseil Départemental du Pas de Calais et de l’association Coach Sport Santé, la Communauté d’Agglomération d’Henin Carvin vous propose la 15ème édition du trail des Iles

Un programme pour tout le monde du loisir au compétitif et du plus jeune au plus vieux !

Prêt(e) à relever le défi au cœur d’un site naturel exceptionnel ?

Que tu sois traileur confirmé, amateur de découverte ou adepte de la marche sportive, le Trail des Îles t’attend pour une journée sportive, conviviale et pleine d’émotions ! .

Boulevard des Frères Leterme Parc des îles Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

As part of the promotion of its territory and in partnership with the Conseil Départemental du Pas de Calais and the Coach Sport Santé association, the Communauté d’Agglomération d’Henin Carvin invites you to the 15th edition of the Trail des Iles

L’événement Trail des îles Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Lens-Liévin