Gravel night et Gravel jour Hénin-Beaumont
vendredi 11 septembre 2026 · Hénin-Beaumont
Informations pratiques
Hénin-Beaumont
Gravel night et Gravel jour
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Dans le cadre du week-end sport santé nature de la CAHC
Pour cet événement, il vous faudra suivre une trace GPX qui vous mènera à un lot pour chaque participant ainsi qu’un barbecue dès votre retour. .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
As part of the CAHC’s Sports, Health, and Nature Weekend
L’événement Gravel night et Gravel jour Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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