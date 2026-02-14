Colorcircus • Filmez vos performances #3, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès
Colorcircus • Filmez vos performances #3, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès mercredi 22 avril 2026.
Colorcircus • Filmez vos performances #3 22 – 24 avril La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
Gratuit entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00
Pendant les vacances de Pâques, passez en mode « full Color » :
Domptez votre équilibre, surpassez votre vertige, mixez votre son, dansez votre choré , roulez votre bosse, prenez le micro, jouez la comédie, shootez vos cascades, filmez vos performances, propagez vos storys, et, recouvrez votre ville de mille couleurs !
Programmation détaillée et horaires à venir…
Activités gratuites & sans inscription | À partir de 10 ans.
▶︎ Mercredi 22 Avril • Quartier Près-Saint-Jean
▶︎ Jeudi 23 Avril • Tamaris
▶︎ Vendredi 24 Avril • Centre-Ville
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr
3 jours d’aventures tous azimuts pour se mettre en mouvement dans trois quartiers d’Alès ! ColorCIRCus Gratuit