Colorcircus • Filmez vos performances #3, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Colorcircus • Filmez vos performances #3 22 – 24 avril La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Pendant les vacances de Pâques, passez en mode « full Color » :

Domptez votre équilibre, surpassez votre vertige, mixez votre son, dansez votre choré , roulez votre bosse, prenez le micro, jouez la comédie, shootez vos cascades, filmez vos performances, propagez vos storys, et, recouvrez votre ville de mille couleurs !

Programmation détaillée et horaires à venir…

Activités gratuites & sans inscription | À partir de 10 ans.

▶︎ Mercredi 22 Avril • Quartier Près-Saint-Jean

▶︎ Jeudi 23 Avril • Tamaris

▶︎ Vendredi 24 Avril • Centre-Ville

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

3 jours d’aventures tous azimuts pour se mettre en mouvement dans trois quartiers d’Alès ! ColorCIRCus Gratuit