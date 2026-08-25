Colors impro Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco Sainte-Savine
vendredi 2 octobre 2026 · Sainte-Savine
Informations pratiques
Sainte-Savine
Colors impro Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Explosion de couleurs, de rires et de musique pour ce spectacle de référence qui a déjà ravi plus de 120 000 spectateurs ! Avec Colors Impro, rien n’est écrit, tout est possible venez vivre un spectacle unique qui ne se rejouera jamais de la même façon !
Gratuit, sur réservation auprès de la maison du boulanger .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr
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English :
L’événement Colors impro Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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