Informations pratiques

Sainte-Savine

Colors impro Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Explosion de couleurs, de rires et de musique pour ce spectacle de référence qui a déjà ravi plus de 120 000 spectateurs ! Avec Colors Impro, rien n’est écrit, tout est possible venez vivre un spectacle unique qui ne se rejouera jamais de la même façon !



Gratuit, sur réservation auprès de la maison du boulanger .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Colors impro Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne