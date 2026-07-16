Colors Urban Art Festival 2026, AFPA Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Colors Urban Art Festival 2026 19 et 20 septembre AFPA Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Après avoir accueilli près de 120 artistes dans divers lieux emblématiques, le festival d’art urbain contemporain Colors Urban Art Festival powered by Socomec revient pour sa 8ᵉ édition en 2026 avec un nouveau terrain d’expression au cœur de Strasbourg. Nouveau lieu, nouvelle dynamique : cette année, Colors Urban Art Festival investit le centre de formation de l’AFPA de Strasbourg, transformée pour l’occasion en véritable laboratoire de création à ciel ouvert.

Sous la direction artistique de Stom500, cette édition 2026 mettra à l’honneur 10 artistes aux univers singuliers, issus de la scène nationale et internationale, qui investiront les murs du site avec des fresques monumentales et inédites :

HERA, Olivia De Bona, Koga, Rero, Fork One, Missy, FloaFleur, Friture de Style, Loïc Lusnia et Jean-Michel Ouvry.

Durant plusieurs semaines, les artistes seront en résidence in situ, favorisant les échanges, les collaborations spontanées et les rencontres humaines. Un temps fort où la création devient collective, vivante et profondément ancrée dans le territoire, avant l’ouverture au public pour découvrir les œuvres réalisées.

Les week-ends d’ouverture seront rythmés par une programmation riche : battles graffiti, performances live, conférences et autres surprises.

Des visites commentées gratuites permettront aux visiteurs de plonger dans les coulisses des créations et d’explorer les univers des artistes.

En parallèle, la programmation Hors les murs se déploiera dans plusieurs villes d’Alsace, tandis que les Colors Creative Sessions proposeront ateliers, jams et rencontres autour des cultures urbaines.

Informations complémentaires à venir.

Site : https://www.colors-art.eu/colors-urban-art-festival-2026-strasbourg-8ᵉ-edition-a-lafpa/

AFPA Strasbourg Rue des Corps-de-Garde, 67000 Strasbourg Strasbourg 67100 Neuhof 2 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « https://www.colors-art.eu/colors-urban-art-festival-2026-strasbourg-8%E1%B5%89-edition-a-lafpa/ »}]

Après avoir accueilli près de 120 artistes dans divers lieux emblématiques, le festival d’art urbain contemporain Colors Urban Art Festival powered by Socomec revient pour sa 8ᵉ édition en 2026 avec …

©Colors Urban Art powered by Socomec