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AGENDA · Strasbourg

Colors Urban Art Festival Strasbourg

vendredi 4 septembre 2026 · Strasbourg

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
4 rue de la Coopérative
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Strasbourg

Colors Urban Art Festival

4 rue de la Coopérative Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-04
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-04

Festival d’art urbain unique dans l’Eurométropole, COLORS propose en l’espace d’un mois de découvrir le graffiti et le street art sous toutes leurs formes. Chaque année, COLORS offre une programmation haute en couleurs. Ne manquez pas Strasbourg sous les bombes !   .

4 rue de la Coopérative Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est   contact@colors-art.eu

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English :

L’événement Colors Urban Art Festival Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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