Colors Urban Art Festival Strasbourg
vendredi 4 septembre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Colors Urban Art Festival
4 rue de la Coopérative Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-04
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-04
Festival d’art urbain unique dans l’Eurométropole, COLORS propose en l’espace d’un mois de découvrir le graffiti et le street art sous toutes leurs formes. Chaque année, COLORS offre une programmation haute en couleurs. Ne manquez pas Strasbourg sous les bombes ! .
4 rue de la Coopérative Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est contact@colors-art.eu
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English :
L’événement Colors Urban Art Festival Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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