Informations pratiques

Die

Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset

parking de la Vie Claire Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Montée 20 km et 660 m de dénivelé

Deux options sont possibles

Loisirs Départs entre 9h et 10h. du parking de la Vie claire. Pas d’inscription et gratuit.

Formules chronométrées inscriptions et infos sur le site de la Drômoise

.

parking de la Vie Claire Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 26 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ascent: 20 km and 660 m of elevation gain

There are two options:

Recreational: Start between 9:00 a.m. and 10:00 a.m. from the Vie Claire parking lot. No registration required; free.

Timed races: Registration and information on the Drôme website

L’événement Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset Die a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme du Pays Diois