Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset Die
samedi 19 septembre 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset
parking de la Vie Claire Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Montée 20 km et 660 m de dénivelé
Deux options sont possibles
Loisirs Départs entre 9h et 10h. du parking de la Vie claire. Pas d’inscription et gratuit.
Formules chronométrées inscriptions et infos sur le site de la Drômoise
.
parking de la Vie Claire Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 26 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ascent: 20 km and 660 m of elevation gain
There are two options:
Recreational: Start between 9:00 a.m. and 10:00 a.m. from the Vie Claire parking lot. No registration required; free.
Timed races: Registration and information on the Drôme website
L’événement Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset Die a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido Dojo Die 12 septembre 2026
- Exposition Vélo du jour Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 15 septembre 2026
- Numérique et pouvoir d’agir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 15 septembre 2026
- L’Échappée des Rues Die 16 septembre 2026
- Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die 16 septembre 2026