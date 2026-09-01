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Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset Die

samedi 19 septembre 2026 · Die

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
parking de la Vie Claire
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset

parking de la Vie Claire Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Montée 20 km et 660 m de dénivelé
Deux options sont possibles
Loisirs Départs entre 9h et 10h. du parking de la Vie claire. Pas d’inscription et gratuit.
Formules chronométrées inscriptions et infos sur le site de la Drômoise
  .

parking de la Vie Claire Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 26 50 

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English :

Ascent: 20 km and 660 m of elevation gain
There are two options:
Recreational: Start between 9:00 a.m. and 10:00 a.m. from the Vie Claire parking lot. No registration required; free.
Timed races: Registration and information on the Drôme website

L’événement Cols réservés aux cyclistes Col de Rousset Die a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme du Pays Diois

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