Combats de gladiateurs, Musée-parc archéologique Arkéos, Douai

Combats de gladiateurs Samedi 23 mai, 19h00 Musée-parc archéologique Arkéos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour ce grand rendez-vous annuel, vivez la dolce vita à l’antique !

Autour d’une création originale, humoristique et décalée présentée par la Compagnie Balivernes de Poulpe, venez (re)découvrir l’exposition temporaire « Se mettre au vert ».

Côté parc, les gladiateurs de Gladia armatura perpétuent l’héritage des plus grands guerriers de l’Antiquité. Plongez dans l’arène de l’histoire à l’occasion de grands spectacles de combat et découvrez leur équipement dans leur campement.

Représentations de combats à 19h30, 21h et 22h30. Durée : 30 min

Profitez de votre soirée pour visiter en compagnie d’un guide les collections antiques et participez aux ateliers proposés par les médiateurs d’Arkéos. Vous pourrez également vous initier à la gladiature ou découvrir le parc en char romain avec la Compagnie Voltigo et assistez aux saynètes de pantomime de Pater Familias !

Musée-parc archéologique Arkéos 4401 Route de Tournai, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327711800 http://www.arkeos.fr https://www.facebook.com/arkeos.douaisisagglo?locale=fr_FR Situé aux limites de Douai et Râches (59), Arkéos Musée-Parc archéologique est né de la volonté de Douaisis Agglo de valoriser les découvertes réalisées à l’occasion des fouilles archéologiques menées sur son territoire depuis près de 40 ans.Arkéos s’appuie sur deux pôles, un musée et un parc de reconstitutions archéologiques. Deux espaces pour un objectif commun : proposer une interprétation de l’histoire d’un territoire et de ceux qui l’ont modelé. Parking gratuit

Pour ce grand rendez-vous annuel, vivez la dolce vita à l’antique !

© Gladia Armatura