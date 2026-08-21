Comédie Française sur grand écran : Les Fausses confidences, en direct, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Comédie Française sur grand écran : Les Fausses confidences, en direct Jeudi 1 juillet 2027, 20h10 Cinéma de Senlis Oise

Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 10 € (adhérents du cinéma, amis du Musée Condé, familles nombreuses, -26 ans, + 65 ans demandeurs d’emploi et PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T22:00:00+02:00

Fin : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T22:00:00+02:00

LES FAUSSES CONFIDENCES

Durée : 1h45 retransmission en direct sur grand écran

Texte : Marivaux

Mise en scène : Christophe Honoré

Dorante est éperdument amoureux d’Araminte, une riche veuve, mais sa condition modeste lui interdit de la courtiser ouvertement. Son ancien valet Dubois imagine alors un stratagème : faire engager Dorante comme intendant afin qu’il puisse l’approcher et, peut-être, se faire aimer d’elle. Mais Madame Argante pousse sa fille à épouser un comte… Tout repose sur le cœur d’Araminte.

Sans Dubois pour les confronter, les personnages resteraient enfermés dans leurs peurs. C’est ce qui touche Christophe Honoré dans cette pièce avec laquelle il retrouve la Troupe qu’il a mise en scène en 2020 dans son adaptation du Côté de Guermantes de Marcel Proust. Auteur cinéaste et metteur en scène, il s’intéresse au mouvement intérieur des textes. Il approche ici la langue de Marivaux pour le mystère qu’elle recèle, loin de tout apparat, au plus vrai. Il souhaite ainsi mettre en lumière les sentiments labyrinthiques qui traversent ces êtres, déjà murs mais vulnérables, peinant à s’avouer leur désir.

https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]

Découvrez LES FAUSSES CONFIDENTES, la pièce de Marivaux, mise en scène par Christophe Honoré, filmée à Paris et retransmise en direct sur grand écran au cinéma de Senlis.