Comédie Française sur grand écran : Les Femmes savantes, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Comédie Française sur grand écran : Les Femmes savantes Dimanche 23 mai 2027, 15h00 Cinéma de Senlis Oise

Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 10 € (adhérents du cinéma, amis du Musée Condé, familles nombreuses, -26 ans, + 65 ans demandeurs d’emploi et PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:15:00+02:00

Fin : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:15:00+02:00

LES FEMMES SAVANTES

Durée : 2h10

Texte : Molière

Mise en scène : Emma Dante

Contrairement à sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche à imposer le pédant Trissotin en raison de ses supposées lumières en sciences et en lettres…

Emma Dante parle de la rencontre entre deux mondes : le monde ancien incarné par des hommes avec perruques et costumes d’époque et le monde moderne, celui des femmes émancipées. Tandis que les premiers, sortis d’une malle d’antan, glisseront dans la fiction, dépoussiérés par les domestiques, les secondes se verront dominées par des codes anciens, les dépouillant de leur aura de modernité.

https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]

Découvrez LES FEMMES SAVANTES, la pièce de Molière, mise en scène par Emma Dante, sur grand écran au cinéma de Senlis.