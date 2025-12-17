Comédie Le dîner de condé Bar-sur-Seine

Comédie Le dîner de condé

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

La troupe théâtre Guillemigelé de Creney présente une comédie drôle et contemporaine le dîner de condé de Sandrine Campese.

Une comédie historique drôle, rythmée, décalée, surprenante qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIème siècle et qui rend hommage au personnage de François Vatel, au destin exceptionnel…

Adaptation et mise en scène Patricia Belbézier 10 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 75 13 84 04

