Théâtre Tais toi François Bar-sur-Seine

L'Art en Seine Bar-sur-Seine
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
La troupe Colaverdey vous présente Tais toi François de Viviane Tardivel.
Synopsis
Ginette, paisible retraitée, qui vit avec sa nièce Lucienne, très limitée mentalement, propose une location de vacances à la campagne.
Deux couples de citadins ont réservé.
Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour.
Mais la campagne n’est pas la ville, et il faut savoir en accepter les petits désagréments.
Ajouter aux chants du coq une multitude d’imprévus, et la tension monte très vite entre les deux couples.
Mais Ginette est là pour apaiser toutes les tensions… Quoique !…
Technique, éclairage et son Anne-Marie et Catherine B
Aides diverses Catherine B, Paul R et Michel
Conception de l’affiche Annette et Patrick
Conception des flyers et programmes Annette
Réalisation de la bande son Stéphanie et Jérémi
Vidéaste Alliance Vidéo
Distribution
Dans le rôle de
Ginette ………………………………………..Annette
Victoire ………………………………………..Catherine P
Vincent ………………………………………….Patrick
Cosette ………………………………………….Evelyne
Claude …………………………………………… Paul B
Lucienne ………………………………………..Béatrice ou Elodie
Mado …………………………………………….. Valérie .
L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est theatrecolaverdey@orange.fr
