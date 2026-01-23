Comédie Mariages, Embrouilles & Amuse-gueules

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.

Comédie Mariage, Embrouilles & Amuse-gueules

C’est le grand jour pour Stella, elle s’apprête à se marier avec l’amour de sa vie.Pour l’occasion, elle est bien décidée à réunir ses deux parents, récemment divorcés à la même table, convaincue qu’ils peuvent bien faire l’effort, de s’entendre quelques heures pour le jour le plus important de sa vie. Nicole et Jean-François, eux, ne sont pas forcément du même avis, et encore moins d’humeur à se retrouver autour d’une coupe de champagne.

La soirée risque d’être agitée les retrouvailles de Nicole et Jean-François, c’est prendre le risque de craquer une allumette à côté d’une mèche d’un gigantesque feu d’artifice.

Par l’auteur de De Gaulle est de retour , la comédie à succès depuis 10 ans.

Tout Public 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Comédie Mariages, Embrouilles & Amuse-gueules Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne