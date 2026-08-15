Comédie musicale FLASHDANCE THE MUSICAL Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Comédie musicale FLASHDANCE THE MUSICAL

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène pour une tournée exceptionnelle dans toute la France !

Une comédie musicale qui comprend les plus grands hits des années 80.

Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine, menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour et se sert de son talent afin de réaliser son rêve.

Retrouvez sur scène plus de 18 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que What a Feeling , Maniac , Gloria , Manhunt , I Love Rock & Roll , Cameleon Girls …

Voir moinsTout public

49 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

The phenomenon from the hit film Flashdance returns to the stage for an exceptional tour of France!

A musical comedy featuring the greatest hits of the 80s.

Flashdance tells the unforgettable story of Alex, a steelworker in Pittsburgh by day, and a dancer in a bar by night, dreaming of one day becoming a dance star. When a romance with her factory boss threatens to complicate her ambitions, Alex learns the meaning of love and uses her talent to realize her dream.

More than 18 artists take to the stage to dance to such hits as What a Feeling , Maniac , Gloria , Manhunt , I Love Rock & Roll , Cameleon Girls ?

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L’événement Comédie musicale FLASHDANCE THE MUSICAL Amnéville a été mis à jour le 2025-12-13 par DESTINATION AMNEVILLE