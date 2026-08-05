Concert de Chris Paddock Amnéville Amnéville
mercredi 2 septembre 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Concert de Chris
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 20:00:00
fin : 2026-09-02 22:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Découvrez Chris en concert live au Paddock pour une soirée musicale à l’atmosphère intimiste et chaleureuse.
Un rendez-vous idéal pour profiter de sa musique autour d’un verre, dans une ambiance conviviale.
Happy Hour de 18h à 20h.Tout public
0 .
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see Chris perform live at the Paddock for an evening of music in a warm, intimate atmosphere.
It’s the perfect occasion to enjoy his music over a drink in a friendly atmosphere.
Happy Hour from 6 p.m. to 8 p.m.
L’événement Concert de Chris Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE
À voir aussi à Amnéville (Moselle)
- Braderie de la rentrée avec brocante rue Clémenceau Amnéville 6 septembre 2026
- CONCERT CATH & CHRIS Paddock Amnéville Amnéville 9 septembre 2026
- Festival Amné’stival Parvis de l’image Amnéville 19 septembre 2026
- Monte Cristo, le spectacle musical Rue des artistes Amnéville 20 septembre 2026
- Soirée DJ SET LABAH Le paddock Amnéville Amnéville 26 septembre 2026