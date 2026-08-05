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Concert de Chris  Paddock Amnéville Amnéville

mercredi 2 septembre 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Paddock Amnéville
Adresse
2 Rue de l'Europe
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Amnéville

Concert de Chris 

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 20:00:00
fin : 2026-09-02 22:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Découvrez Chris en concert live au Paddock pour une soirée musicale à l’atmosphère intimiste et chaleureuse.
Un rendez-vous idéal pour profiter de sa musique autour d’un verre, dans une ambiance conviviale.
Happy Hour de 18h à 20h.Tout public
0  .

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Come see Chris perform live at the Paddock for an evening of music in a warm, intimate atmosphere.
It’s the perfect occasion to enjoy his music over a drink in a friendly atmosphere.
Happy Hour from 6 p.m. to 8 p.m.

L’événement Concert de Chris  Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE

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