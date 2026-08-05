Soirée DJ SET LABAH Le paddock Amnéville Amnéville
samedi 26 septembre 2026 · Le paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Soirée DJ SET LABAH
Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 22:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Ambiance survoltée garantie avec Labah aux platines pour une soirée qui s’annonce explosive !
Un mix puissant, des sonorités ensoleillées et un groove unique pour faire vibrer la terrasse du Paddock jusqu’à la dernière note. Des beats, du style, et de la bonne humeur au programme !Tout public
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Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Labah on the decks for an explosive evening!
A powerful mix, sunny tones and a unique groove to keep the Paddock terrace buzzing to the very last note. Beats, style and good humor are the order of the day!
L’événement Soirée DJ SET LABAH Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE
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