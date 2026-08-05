SOIRÉE ELECTRO HOUSE Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

SOIRÉE ELECTRO HOUSE

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 22:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Paddock passe en mode électro pour une soirée rythmée par les beats House et les sonorités électroniques.

Aux platines dès 22h, DJ Ascori vous embarque dans un set énergique pour faire monter l’ambiance jusqu’au bout de la nuit.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock switches to %E9lectro mode for an evening filled with House beats and electronic sounds.

Taking the decks at 10 p.m., DJ Ascori will take you on an energetic ride to keep the energy high until the end of the night.

L’événement SOIRÉE ELECTRO HOUSE Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE