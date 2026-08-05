Soirée Loups Garous Le paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Soirée Loups Garous

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 22:20:00

Date(s) :

2026-09-17

Plongez au cœur du village et laissez-vous emporter par l’ambiance mystérieuse des Loups-Garous. Entre rires, stratégies et coups de théâtre, saurez-vous démasquer les créatures de la nuit… ou défendre votre innocence jusqu’au bout ?Tout public

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Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Dive into the heart of the village and let yourself be swept away by the mysterious atmosphere of the Werewolves. Amid laughter, strategies, and dramatic twists, will you be able to unmask the creatures of the night? Or defend your innocence to the very end?

L’événement Soirée Loups Garous Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE