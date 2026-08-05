Soirée Loups Garous Le paddock Amnéville Amnéville
jeudi 17 septembre 2026 · Le paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Soirée Loups Garous
Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 22:20:00
Date(s) :
2026-09-17
Plongez au cœur du village et laissez-vous emporter par l’ambiance mystérieuse des Loups-Garous. Entre rires, stratégies et coups de théâtre, saurez-vous démasquer les créatures de la nuit… ou défendre votre innocence jusqu’au bout ?Tout public
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Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Dive into the heart of the village and let yourself be swept away by the mysterious atmosphere of the Werewolves. Amid laughter, strategies, and dramatic twists, will you be able to unmask the creatures of the night? Or defend your innocence to the very end?
L’événement Soirée Loups Garous Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE
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