Mulhouse

Comédie musicale Gypsy

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-23

Dans l’Amérique flamboyante des années folles, une mère prête à tout propulse ses filles vers la gloire… ou la désillusion. Entre ambition dévorante, rêves brisés et métamorphose spectaculaire, suivez l’incroyable destin de Louise, devenue la mythique Gypsy Rose Lee. Portée par une mise en scène étincelante et une distribution d’exception, cette comédie musicale culte mêle émotion, humour et énergie du music-hall pour un moment aussi vibrant qu’inoubliable.

En anglais, surtitré en français et allemand

Conseillé à partir de 10 ans. Réservation conseillée en ligne.

Une heure avant chaque représentation, un dramaturge vous propose une courte introduction de 30 minutes. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 onr@onr.fr

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L’événement Comédie musicale Gypsy Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace