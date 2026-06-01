Visite guidée au Musée des Beaux-Arts, Musée des beaux-arts, Mulhouse

Visite guidée au Musée des Beaux-Arts Samedi 13 juin, 17h00 Musée des beaux-arts Haut-Rhin

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Visite guidée en compagnie de Marion Vincent, chargée des collections du musée historique de Mulhouse

À travers deux tableaux du Musée des Beaux‑Arts, la Fuite d’un prisonnier gaulois d’Évariste-Vital Luminais et Habitation lacustre d’Emmanuel Benner, cette visite explore l’influence des fouilles et des savoirs archéologiques sur les artistes, mais aussi la manière dont ils ont parfois réinventé, idéalisé ou même mal interprété les premières périodes de l’histoire humaine.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337811 https://beaux-arts.musees-mulhouse.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337811 »}] Collection de peinture flamande et hollandaise. Collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe et XIXe. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. Collection d’œuvres d’artistes régionaux.

Visite guidée en compagnie de Marion Vincent, chargée des collections du musée historique de Mulhouse

Emmanuel BENNER, Habitation lacustre, famille de l’âge de pierre, 1878 © D. Giannelli