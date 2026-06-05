Mulhouse

Visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Laissez-vous embarquer par Bruno Peyrelon, guide-conférencier passionné, pour une exploration captivante de l’exposition permanente du Musée de l’Impression sur Etoffes. Une occasion unique de découvrir les trésors et les histoires qui se cachent derrière ces étoffes remarquables. Réservation conseillée.

Laissez-vous embarquer par Bruno Peyrelon, guide-conférencier passionné, pour une exploration captivante de l’exposition permanente du Musée de l’Impression sur Etoffes. Une occasion unique de découvrir les trésors et les histoires qui se cachent derrière ces étoffes remarquables.

Réservation conseillée. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

Let passionate guide Bruno Peyrelon take you on a captivating exploration of the permanent exhibition at the Musée de l?Impression sur Etoffes. A unique opportunity to discover the treasures and stories behind these remarkable fabrics. Reservations recommended.

L’événement Visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace