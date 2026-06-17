Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère dimanche 20 décembre 2026.
Romans-sur-Isère
Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
La légende des Arteïta
Embarquez en famille pour ce voyage musical jazzy et enneigé, au rythme des chants de Noël interprétés par une galerie de personnages drôles, piquants et déjantés
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
The Legend of the Arte%EFta
Take the whole family on this jazzy, snow-filled musical journey, set to the rhythm of Christmas carols performed by a cast of funny, feisty, and quirky characters
L’événement Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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