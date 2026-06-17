Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

La légende des Arteïta



Embarquez en famille pour ce voyage musical jazzy et enneigé, au rythme des chants de Noël interprétés par une galerie de personnages drôles, piquants et déjantés

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

The Legend of the Arte%EFta



Take the whole family on this jazzy, snow-filled musical journey, set to the rhythm of Christmas carols performed by a cast of funny, feisty, and quirky characters

L’événement Comedie Musicale L’ Esprit de Noel Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme