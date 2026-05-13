COMEDIE MUSICALE PAR L’ASSOCIATION ODEMELIA Théâtre de Mayenne Mayenne

Mayenne

COMEDIE MUSICALE PAR L’ASSOCIATION ODEMELIA

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Toute première comédie musicale de l’association Odémélia Le Projecteur de rêves !

L’association Odémélia, fondée en 2025, propose des créations mêlant chant, théâtre et danse avec la conviction que chacun peut apprendre à chanter et s’épanouir sur scène. Composée de 14 amateurs sur scène, l’association présente sa toute première comédie musicale, Le Projecteur de rêves , un projet artistique collectif soutenu par Mayenne Communauté et le Conservatoire.

Le peech du spectacle

Chez Maria et Tony, un simple dîner entre amis passionnés de comédies musicales tourne vite à l’affrontement artistique chacun défend sa période préférée à travers des chansons et scènes cultes des plus grandes comédies musicales. Tour à tour, les invités projettent leurs univers favoris pour tenter de convaincre les autres. Mais dès la première projection, la fiction déborde de l’écran et les invités se retrouvent plongés au cœur des mondes musicaux. Décors, personnages et tableaux prennent vie sous leurs yeux, transformant peu à peu la soirée en une aventure aussi magique qu’imprévisible. Jusqu’où les entraînera ce projecteur de rêves ?

Infos 6 Juin 2026 20h30 Théâtre de Mayenne

Ouverture des portes à 20h

1h30 de spectacle + entracte de 30min

Prix des billets 10€ les +12ans 7€ les 6-12 ans GRATUIT de 6 ans

Réservations fortement conseillées

Via le lien https://www.helloasso.com/associations/odemelia ou par email asso.odemelia@hotmail.com .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire asso.odemelia@hotmail.com

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English :

The Odémélia association’s very first musical Le Projecteur de rêves !

L’événement COMEDIE MUSICALE PAR L’ASSOCIATION ODEMELIA Mayenne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Mayenne Co