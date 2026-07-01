Comédie musicale Parlez moi d’amour Saint-Michel
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Comédie musicale Parlez moi d’amour
Place François Mitterrand Saint-Michel Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association Salut l’Artiste vous invite à vivre une soirée musicale chaleureuse et conviviale avec Parlez-moi d’amour , une création originale de Martine Quintard, interprétée par la troupe Les Amis en Folie.
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Place François Mitterrand Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23
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English :
The %AB Salut l’Artiste %BB association invites you to %E0 enjoy a warm and friendly evening of musicE9e with %AB Parlez-moi d’amour %BB, an original work by Martine Quintard, performed by the theater troupe Les Amis en Folie.
L’événement Comédie musicale Parlez moi d’amour Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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