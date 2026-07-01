Informations pratiques

Saint-Michel

Comédie musicale Parlez moi d’amour

Place François Mitterrand Saint-Michel Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Salut l’Artiste vous invite à vivre une soirée musicale chaleureuse et conviviale avec Parlez-moi d’amour , une création originale de Martine Quintard, interprétée par la troupe Les Amis en Folie.

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Place François Mitterrand Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23

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English :

The %AB Salut l’Artiste %BB association invites you to %E0 enjoy a warm and friendly evening of musicE9e with %AB Parlez-moi d’amour %BB, an original work by Martine Quintard, performed by the theater troupe Les Amis en Folie.

L’événement Comédie musicale Parlez moi d’amour Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême