Comédie Musicale Pocahontas Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Comédie Musicale Pocahontas

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 17:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Après Sherlock Holmes, l’aventure musicale et Chat Botté, le musical, les Frères Safa revisitent Pocahontas dans un spectacle évènement.

Début XVIIème siècle, la tribu Powhatan vit en harmonie en Amérique du Nord. L’arrivée de colons anglais bouleverse cet équilibre… mais la rencontre entre Pocahontas et John Smith va sceller le destin de tout un peuple.

Entre aventures, romance et quête initiatique, cette histoire explore la rencontre des cultures au sein d’une nature sacrée. Les artistes sur scène transporteront petits et grands dans un spectacle visuel, sonore éblouissant.

Humour, poésie, chorégraphies et chansons rythment cette fresque familiale. Avec des décors immersifs, des projections interactives, des hologrammes à couper le souffle, Pocahontas, le musical vous promet un voyage magique et inoubliable !

Adaptation & mise en scène Les Frères Safa.

À partir de 3 ans. Placement libre, assis.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. .

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Comédie Musicale Pocahontas

L’événement Comédie Musicale Pocahontas Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cotentin