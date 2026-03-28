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Comédie Musicale Sans suite (un air de roman) rue des Faucheroux Montluçon

mardi 17 novembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
rue des Faucheroux
Adresse
Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Comédie Musicale Sans suite (un air de roman)

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 14:30:00
fin : 2026-11-20 16:20:00

Date(s) :
2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20

C’est l’histoire d’un homme à la mi-temps de sa vie. Un homme qui chute au moment même où tout lui réussit.
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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

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English :

This is the story of a man %E0 in the middle of his life. A man who falls just when everything is going well for him.

L’événement Comédie Musicale Sans suite (un air de roman) Montluçon a été mis à jour le 2026-07-07 par Montluçon Tourisme

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