Comédie Musicale Sans suite (un air de roman) rue des Faucheroux Montluçon
mardi 17 novembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Comédie Musicale Sans suite (un air de roman)
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 14:30:00
fin : 2026-11-20 16:20:00
Date(s) :
2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20
C’est l’histoire d’un homme à la mi-temps de sa vie. Un homme qui chute au moment même où tout lui réussit.
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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
This is the story of a man %E0 in the middle of his life. A man who falls just when everything is going well for him.
L’événement Comédie Musicale Sans suite (un air de roman) Montluçon a été mis à jour le 2026-07-07 par Montluçon Tourisme
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