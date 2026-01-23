Comédie On ne déprime plus Bar-sur-Seine

Comédie On ne déprime plus

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.

Une comédie qui peut vous sauver la vie… et si Dieu vous proposait un marché ?

Une chance unique de retourner sur Terre… mais à une condition aimer, créer, donner du bonheur, penser aux autres. Et si, de cette mission, dépendait votre résurrection ?

Prune et Gaston, deux âmes bien décidées à revenir parmi les vivants, vont devoir redoubler d’efforts pour convaincre le Tout-Puissant que leur place est bel et bien sur Terre. Théâtre, danse, chant, écologie, philosophie… Ils sont prêts à tout ou presque pour réussir. Enfin, tout dépendra de leurs talents, de leur imagination… et peut-être d’un petit coup de pouce divin. À moins que…

Pendant une heure quinze, un comédien et une comédienne débordant d’énergie vous embarquent dans une comédie fine et hilarante. Une belle rencontre entre deux personnages drôles, touchant et profondément humains, qui vous feront rire aux éclats tout en abordant des thèmes universels. Entre situations irrésistibles et dialogues percutants, préparez-vous à un spectacle où le démon de la danse, du rire et de l’absurde s’invite à chaque instant.

Dans cette nouvelle pièce écrite par Philippe Souverville, il y a une seule règle on ne déprime plus ! Une déclaration joyeuse et lumineuse, bien plus qu’un simple titre.

Tout Public à partir de 12 ans 20 .

L'Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

