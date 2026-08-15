Comédie Partenaires Particuliers Seven Casino Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Comédie Partenaires Particuliers

Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14 22:15:00

Date(s) :

2026-10-14

Entre rires, quiproquos et révélations inattendues, Partenaires Particuliers est une comédie moderne écrite par Patrick Hernandez et Annabelle Milot, également metteuse en scène. Avec humour et tendresse, cette pièce explore les relations humaines, l’amitié et l’amour à travers une succession de situations aussi drôles que surprenantes.

Portée par Séverine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil et Kim Schwarck, cette comédie rythmée promet un moment de pur divertissement, entre éclats de rire, émotions et rebondissements. Un spectacle pétillant qui bouscule les idées reçues et séduira tous les amateurs de théâtre.Tout public

30 .

Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 00 info_amn@groupetranchant.com

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English :

Amid laughter, misunderstandings, and unexpected revelations, *Partenaires Particuliers* is a modern comedy written by Patrick Hernandez and Annabelle Milot, who also directs the play. With humor and tenderness, this play explores human relationships, friendship, and love through a series of situations that are as funny as they are surprising.

Starring Sévérine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil, and Kim Schwarck, this fast-paced comedy promises a moment of pure entertainment, filled with bursts of laughter, emotion, and plot twists. A sparkling show that challenges preconceived notions and will charm all theater lovers.

L’événement Comédie Partenaires Particuliers Amnéville a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION AMNEVILLE