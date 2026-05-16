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Comedy Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Comedy Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Comedy Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Ciné-Théâtre Bonne Garde

Adresse : 20 Rue Frère Louis

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : 8€ Tarif Unique 8€ (sur place), les portes ouvrent à 20h15.Bar Avant, à l'entre-acte et après le spectacle.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 20:30 – 22:30
Gratuit : non 8€ Tarif Unique 8€ (sur place), les portes ouvrent à 20h15.Bar Avant, à l’entre-acte et après le spectacle. Tout public 

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !Les élèves des cours de stand-up montent sur scène à Nantes, au théâtre de Bonne Garde, pour vous offrir une restitution publique où se mêlent anecdotes personnelles, autodérision et regards décalés sur le quotidien. Chacune des prestations mise sur l’énergie, la sincérité et l’audace.Venez découvrir Geneviève, Fali, Jean et Faustine, qui relèvent le défi du micro avec humour et spontanéité. Attendez-vous à une soirée conviviale, moderne et pleine de surprises, parfaite pour une sortie légère et divertissante.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065


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