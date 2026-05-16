Comedy Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
Comedy Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 20:30 – 22:30
Gratuit : non 8€ Tarif Unique 8€ (sur place), les portes ouvrent à 20h15.Bar Avant, à l’entre-acte et après le spectacle. Tout public
Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !Les élèves des cours de stand-up montent sur scène à Nantes, au théâtre de Bonne Garde, pour vous offrir une restitution publique où se mêlent anecdotes personnelles, autodérision et regards décalés sur le quotidien. Chacune des prestations mise sur l’énergie, la sincérité et l’audace.Venez découvrir Geneviève, Fali, Jean et Faustine, qui relèvent le défi du micro avec humour et spontanéité. Attendez-vous à une soirée conviviale, moderne et pleine de surprises, parfaite pour une sortie légère et divertissante.
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065
Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Arrivée à Nantes de la course-relais Redadeg pour la langue bretonne Nantes Nantes 16 mai 2026
- Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition, Parc des Chantiers, Nantes 16 mai 2026
- Atelier Hangeul, Cosmopolis, Nantes 16 mai 2026
- ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE COURTS-MÉTRAGES « RÉCITS SENSIBLES AUTOUR DE L’ESCLAVAGE », Pol-n, Nantes 16 mai 2026
- CONCERT « GWOKA – BÈLÈ », Maison de quartier des Dervallières, Nantes 16 mai 2026