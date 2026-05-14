Comedy Club au Jardin21 Jardin21 Paris

L’Académie d’Humour déniche les talents de demain, avec plus de 48 humoristes qui ont déjà fait leurs preuves. Ils ont leur propre fanbase, ils cartonnent à la télé, à la radio, et sur les réseaux sociaux.

Venez les découvrir dans une ambiance Comedy Club, au Jardin21 et préparez-vous à plus d’une heure de rires et de bonne humeur !

Programmation :

Animation par Weys – @weys.san

Thomas Lussiez – @tommy__luss

Puciefer – @pucierfer

Weys

Sandrine Bar – @sandrine.wqt

Denis Sirey Jol – @denis.sireyjol

Louise Duck – @louiiseduck

✿ Event de 19h à 20h30

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 02h

✿ Dons libres

✿ Espace Palmeraie

Evénement sur inscription : sur Event brite

ENTRÉE LIBRE

CHARTE DES COMEDY CLUBS

– Dans ce Comedy Club, on condamne toutes les formes de violences et de harcèlements sexistes et sexuels – de quelque nature et de quelque degré que ce soit – avant, pendant et après les représentations.

– Dans ce Comedy Club, on veille à tendre vers une Line-up plus PARITAIRE et on s’engage à programmer au minimum deux artistes femmes et/ou personnes sexisées par soirée.

– Dans ce Comedy Club, aucune censure n’est appliquée sur les textes des artistes qui assument leur liberté de penser, d’écrire, de rire et de faire rire dans le respect des valeurs de non-discrimination portées par ce lieu.

– Dans ce Comedy Club, si tu penses que quelque chose d’anormal t’est arrivé, ou que tu es témoin d’une situation problématique, signale-le, tu seras écouté.e.

Une boîte mail dédiée est disponible – derrierelerideaugroupe@gmail.com – et un.e membre de notre équipe est formé.e pour lutter contre les violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).

– Dans ce Comedy Club, tout sera mis en place pour que tou.te.s les artistes, quels que soient leur genre, leur apparence, leur orientation sexuelle, leur origine et leur religion, se sentent respecté.e.s et en sécurité.

La Soirée Comedy Club vous présente les 6 humoristes révélations de la nouvelle scène stand-up!

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/comedy-club-x-jardin21-7/form



Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire

