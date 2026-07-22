Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Comedy Club

1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Après 2 éditions pleines de rires et de bonne humeur, on remet ça chez Go Fun Center pour une 3ème soirée de folie, cette fois-ci en extérieur au grand air !

.

1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 18 23 contact@gofun-center.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After two editions filled with laughter and good cheer, we’re back at Go Fun Center for a third wild night—this time outdoors in the fresh air!

L’événement Comedy Club Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence