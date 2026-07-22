Comedy Club Saint-Paul-Trois-Châteaux
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Comedy Club
1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Après 2 éditions pleines de rires et de bonne humeur, on remet ça chez Go Fun Center pour une 3ème soirée de folie, cette fois-ci en extérieur au grand air !
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1235 chemin de la décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 18 23 contact@gofun-center.fr
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English :
After two editions filled with laughter and good cheer, we’re back at Go Fun Center for a third wild night—this time outdoors in the fresh air!
L’événement Comedy Club Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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