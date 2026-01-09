Comice agricole de Castillonnès

Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Toute la journée, le cœur de la bastide de Castillonnès battra au rythme du comice agricole annuel.

Expositions d’animaux, exposition de matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui, vieux tracteurs avec deux défilés dans la journée, exposants de produits locaux et animations.

Vide-grenier organisé par l’association Castifestival sur la place des Cornières (articles de toute nature et notamment vente et échange de ‘polars’ d’occasion, au bénéfice d’un projet d’écriture à venir en lien avec le Festival Crimes et Intrigues).

Restauration rapide et buvette au stand du comice agricole.

Un repas servi par un traiteur sera également proposé à la salle des lotos (les réservations se feront le matin du comice à la buvette) .

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 08 07 82 castifestival@gmail.com

English : Comice agricole de Castillonnès

All day long, the heart of the bastide town of Castillonnès will be beating to the rhythm of the annual agricultural show.

Animal show, old tractor show and parade, exhibition of recent agricultural machinery, various stands and local produce, entertainment…

Food and refreshments available on site.

