GR®654E / Voie de Vézelay de Castillonnès à Villeneuve-de-Mézin Castillonnès Lot-et-Garonne

Fédération Française de Randonnée GR®654E Voie de Vézelay de Castillonnès à Villeneuve-de-Mézin 47330 Castillonnès Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le GR® 654 traverse la France depuis Vézelay en Bourgogne. Il sillonne le Lot-et-Garonne du nord au sud sur près de 150 km, des pruniers du Haut-Agenais aux sables des Landes de Gascogne en passant par les vallées du Lot et de la Garonne.

+33 5 53 66 14 14

English : GR®654E Voie de Vézelay de Castillonnès à Villeneuve-de-Mézin

The GR® 654 crosses France starting in Vézelay, in Burgundy. It crosses the Lot-et-Garonne from north to south for nearly 150 km, from the plum trees of the Haut-Agenais to the sandy soils of the Landes de Gascogne, passing through the Lot and Garonne valleys.

Deutsch : GR®654E Voie de Vézelay de Castillonnès à Villeneuve-de-Mézin

Der GR® 654 führt von Vézelay in Burgund quer durch Frankreich. Er verläuft fast 150 km von Norden nach Süden durch das Departement Lot-et-Garonne, von den Pflaumenbäumen des Haut-Agenais über die Täler des Lot und der Garonne bis hin zum Sand der Landes de Gascogne.

Italiano :

Il GR® 654 attraversa la Francia da Vézelay in Borgogna. Attraversa il Lot-et-Garonne da nord a sud per quasi 150 km, dai pruni dell’Haut-Agenais alle sabbie delle Landes de Gascogne, passando per le valli del Lot e della Garonna.

Español : GR®654E Voie de Vézelay de Castillonnès à Villeneuve-de-Mézin

El GR® 654 atraviesa Francia desde Vézelay, en Borgoña. Atraviesa el Lot-et-Garonne de norte a sur a lo largo de casi 150 km, desde los ciruelos del Haut-Agenais hasta las arenas de las Landas de Gascuña, pasando por los valles del Lot y del Garona.

