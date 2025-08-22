Castillonnès, le circuit de la bastide Castillonnès Lot-et-Garonne

Castillonnès, le circuit de la bastide En VTT Difficulté moyenne

Castillonnès, le circuit de la bastide 47330 Castillonnès Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12100.0 Tarif :

Au départ de la bastide cette randonnée accompagne les pèlerins, venus de Vézelay et se dirigeant vers St-Jacques de Compostelle. Le retour se fait dans la petite vallée de la Douyne.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Castillonnès, le circuit de la bastide

From the bastide this walk accompanies the pilgrims, coming from Vézelay and heading towards St-Jacques de Compostelle. To return to Castillones you will pass through the small valley of the Douyne.

Deutsch : Castillonnès, le circuit de la bastide

Von der Bastide aus begleitet diese Wanderung die Pilger, die aus Vézelay kommen und sich auf den Weg nach St-Jacques de Compostelle machen. Der Rückweg führt durch das kleine Tal der Douyne.

Italiano :

Partendo dalla bastide, questa escursione accompagna i pellegrini che provengono da Vézelay e si dirigono verso St-Jacques de Compostelle. Il ritorno avviene attraverso la piccola valle del Douyne.

Español : Castillonnès, le circuit de la bastide

Partiendo de la bastida, esta caminata acompaña a los peregrinos que vienen de Vézelay y se dirigen a St-Jacques de Compostelle. El viaje de vuelta es a través del pequeño valle del Douyne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine