Courses hippiques Castillonnès Hippodrome de Sarlande Castillonnès

Hippodrome de Sarlande 150 route de Saint Dizier Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Courses de chevaux avec restauration sur place à partir de 12h, jeux gonflables pour les enfants, paris mutuels
English : Courses hippiques Castillonnès
Horse races with catering on site from 12:00, inflatable games for children, pari-mutuel betting
L’événement Courses hippiques Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Coeur de Bastides