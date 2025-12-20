Courses hippiques Castillonnès Hippodrome de Sarlande Castillonnès
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-26
Courses de chevaux avec restauration sur place à partir de 12h, jeux gonflables pour les enfants, paris mutuels
Hippodrome de Sarlande 150 route de Saint Dizier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Courses hippiques Castillonnès
Horse races with catering on site from 12:00, inflatable games for children, pari-mutuel betting
